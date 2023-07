Syrau startet mit Test in Vorbereitung

Nach der Meisterschaft in der Fußball-Vogtlandliga - und damit auch dem Aufstieg in die Landesklasse - startet der SC Syrau am Samstag, 15 Uhr, mit einem Testspiel gegen den FSV Bau Weischlitz in die Vorbereitung. Am 19. August beginnt für den SCS mit einem Heimspiel gegen Merkur Oelsnitz sein erstes Jahr auf Landesebene. (czi)