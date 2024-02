Trotz drittem Sieg: Keine Zeit zum Durchatmen

Fußball-Landesklasse: Nach einer starken ersten Halbzeit kommt Syrau gegen Flöha noch einmal ins Straucheln

Die Landesklasse-Fußballer des SC Syrau haben auch ihr drittes Saisonspiel in diesem Jahr gewonnen. 6:3 hieß es am Ende gegen den TSV Flöha. Beim Heimspiel auf dem Kunstrasenplatz in Lengenfeld spielte der Aufsteiger eine bärenstarke erste Halbzeit und kam im zweiten Durchgang noch einmal ins Wanken. Ein später Doppelpack von...