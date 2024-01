Der VfB Schöneck gehört auf dem Rasen ohne jeden Zweifel zu den besten Mannschaften im Vogtland - auch in der Halle? Jeweils als Gruppenzweiter zogen die oberen Vogtländer in die Endrunde ein. Das größte Manko der Schönecker ist vor allem, dass sie keine große Halle zum Trainieren haben, was sie besser auf die Einheit-Arena vorbereiten...