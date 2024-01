VfB Schöneck und FC Werda weiter: Endrundenteilnehmer um Freie-Presse-Pokal stehen fest

Am Ende entschied ein Tor über den Gruppensieg in der Zwischenrunde des Freie-Presse-Pokals am Sonntag. Trotz Fehlstart setzte sich zum Schluss der FC Werda vor dem VfB Schöneck durch.

Die abschließende Zwischenrundengruppe D beim "Freie-Presse"-Pokal am Sonntag war hitzig und tatsächlich bis zum Ende offen. Dennoch setzten letztlich erwartungsgemäß die beiden Vogtlandligamannschaften des FC Werda und des VfB Schöneck durch und sicherten sich die letzten beiden Tickets für die Endrunde am kommenden Samstag in der Plauener...