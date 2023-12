VfB wird im Derby von Oelsnitz überrascht

Weihnachtspause in der Handball-Bezirksliga. Das Spiel der Lengenfelder gegen die nicht nur örtlichen, sondern auch tabellarischen Nachbarn vom TSV ging mit 27:30 verloren.

Im letzten Handballspiel des Jahres wäre mehr für Bezirksligist VfB Lengenfeld drin gewesen. Das Derby gegen den TSV Oelsnitz, der am Sonntag selbst mit dünner Personaldecke anreiste, verlor man mit 27:30 (11:14). Damit zogen die Gäste in der Tabelle vorbei am VfB (Zehnter) auf Platz 8. "Wir haben uns für die Hinrunde insgesamt...