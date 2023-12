VFC Plauen: Kurzfristige Spielabsage in der Fußball-Oberliga sorgt für Frust auf allen Seiten

Aus der Sicht der Vogtländer war am Samstag alles angerichtet für das Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg II. Am Ende schieden sich die Geister an der Frage, ob der Platz bespielbar ist oder nicht.

Spielabsage eine anderthalbe Stunde vor dem Anpfiff? "Das gibts doch gar nicht", schimpfte Markus Kerbein. Im Vogtlandstadion räumte der VFC Plauen bereits alles wieder zusammen. Etliche Fußballfans standen deshalb am Samstagmittag völlig fassungslos am Eingang. "Das Spiel fällt aus! Ich bin extra aus Weida hier her gefahren, weil ich den 1.