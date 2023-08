Vogtländer punktet in Österreich

Im an den Red-Bull-Ring angegliederten Driving-Center bei Spielberg bestritt Ben Wiegner aus Plauen den 4. Lauf der FIM-Austrian-MiniGP-Meisterschaft für Nachwuchsrennfahrer. Wiegner, der für das Team JRP-Academy mit Sitz im bayerischen Simbach am Inn startete, pilotierte in der Klasse bis 190 Kubikzentimeter eine italienische...