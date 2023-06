Behält Limbach die Oberhand?

Kaum einem letzten Spieltag in der höchsten deutschen Spielklasse haben die Fußballfans in den letzten Jahren so sehr entgegengefiebert, wie in dieser Saison. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gab es an beiden Enden der Bundesliga-Tabelle Spannung bis zur letzten Sekunde. Die Westsachsenliga steht dem in nichts nach. Nach...