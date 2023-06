Behält Limbach-Oberfrohna die Oberhand in der Westsachsenliga?

Kaum einen letzten Spieltag in der höchsten deutschen Spielklasse haben die Fußall-Fans in den letzten Jahren so sehr entgegengefiebert, wie in dieser Saison. Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren gab es an beiden Enden der Bundesliga-Tabelle Spannung bis zur letzten Sekunde. Die Westsachsenliga steht dem in nichts nach. Nach dem 0:0 am...