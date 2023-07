Beim Motocross in Culitzsch sind die Ergebnisse nicht alles

Danny Neubauer kennt die Motocross-Strecke des MC Culitzsch aus dem Effeff. Auf dem Kurs unweit der Autobahn 72 hat der 29-Jährige seit mehr als zwei Jahrzehnten einen beachtlichen Teil seines Lebens verbracht. Und doch ist es für ihn am Wochenende etwas ganz besonderes, wenn in Culitzsch am Samstag und Sonntag die Next Generation Motocross...