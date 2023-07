BSV-Juniorteam startet mit Heimspiel

Mit einem Heimspiel startet das Juniorteam des BSV Sachsen Zwickau in das Abenteuer 3. Liga. Wie aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervorgeht, treffen die Handballerinnen am 3. September ab 16.30 Uhr in eigener Halle auf das Handballteam Norderstedt. Der Gegner ist für die Mannschaft des Trainerduos Daniela Diener und Alin...