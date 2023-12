BSV Sachsen Zwickau: Rückraumspielerin verpasst Halbfinale der Weltmeisterschaft knapp

Für Natasa Corovic geht es mit Montenegro noch um Rang 5. Die Platzierungen ihrer beiden Teamkameradinnen beim Turnier stehen bereits fest.

Am Ende hat es nicht nur für die deutschen Handballerinnen nicht sollen sein mit dem Halbfinaleinzug bei der Weltmeisterschaft. Auch Natasa Corovic von Bundesligist BSV Sachsen Zwickau verpasste am Mittwochabend mit der Nationalmannschaft Montenegros den Einzug in die Runde der besten vier Teams. Gegen Gastgeber Dänemark verloren Corovic und Co....