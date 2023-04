BSV Sachsen Zwickau: Trainer hofft auf die Gier seines Teams

Der Handball-Bundesligist hat es fünf Spieltage vor Saisonende selbst in der Hand, den Klassenerhalt zu sichern. Vor der Partie in Oldenburg nimmt Coach Norman Rentsch vor allem einen Aspekt in den Fokus.

Norman Rentsch will nicht den Stab über seine Mannschaft brechen. Nach der deutlichen 20:34-Heimklatsche am vergangenen Samstag gegen die HSG Bensheim/Auerbach stellt der Coach der Zwickauer Bundesliga-Handballerinnen nicht die Grundsatzfrage zum Auftritt seines Teams. "Wichtig ist, dass wir in einer sehr rationalen Art und Weise...