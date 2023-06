Coach aus Westsachsen ist sich sicher: Special Olympics in Berlin sind "definitiv ein Sprung nach vorne"

Berlin. Eine Stadt, die Sportlerinnen und Sportler auch fernab des Fußball-Pokalfinales zum Träumen bringt. So auch bei den fünf Handballerinnen der Werkstatt für angepasste Arbeit "Lebensbrücke" der Westsachsen und ihren Trainer Ronny Weber. Am Mittwoch starteten sie per Zug in Richtung Hauptstadt, wo ab Samstag die Weltspiele der Special...