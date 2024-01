Crimmitschauer scheffeln Medaillen

Eisschnelllauf: Josie Hofmann gewinnt EM-Silber in Teamverfolgung - Podestplätze bei regionalen Wettkämpfen

Ein vollgepacktes Wochenende mit zahlreichen Erfolgen liegt hinter den Eisschnellläufern der beiden Crimmitschauer Vereine. Während Josie Hofmann vom Crimmitschauer Polizeisportverein (CPV) bei der Einzelstrecken-Europameisterschaft in den Niederlanden am Sonntag in der Teamverfolgung die Silbermedaille feiern konnte, standen ihre...