Doppelschlag nach erster Niederlage

Viel Zeit zum Wundenlecken bleibt den Tischtennisspielern der zweiten Mannschaft des TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal nicht. Eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in der Regionalliga Süd beim TTC Kirst in Bayern steht nun direkt ein Doppelspieltag an. Zunächst empfängt das Sachsenring-Team (3. Platz/6:2 Punkte) am...