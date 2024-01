Drei BSV-Mädels im Gold-Team

Das Finale wurde zur klaren Angelegenheit: Mit einem 26:18- Erfolg gegen Baden-Württemberg hat sich am Sonntag die Handball-Sachsenauswahl der Mädchen den Sieg beim Deutschlandcup des Jahrgangs 2008 in Hannover gesichert. Mit Mariella Knape, Sara Reuter und Alica Günther standen gleich drei B-Jugend-Spielerinnen des BSV Sachsen Zwickau in der...