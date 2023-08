Drei Nachwuchskicker sind Teilnehmer und Trainer zugleich

Arian Henschel, Julian Meichsner und Oskar Krauß (von links) sind beim Fußballferiencamp in Schöneck gleich in mehrfacher Hinsicht gefordert. Zumeinen nimmt das Trio aus Westsachsen selbst teil, zum anderen haben sie in ihren Gruppen teilweise das Sagen als Übungsleiter. Bild: thomas gräf