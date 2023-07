Eispiraten Crimmitschau: So kommentiert Jörg Buschmann das Aus für Bayreuth

Die Deutsche Eishockey-Liga 2 geht mit nur 14 Teams in die neue Saison. Die Bayreuth Tigers haben am Montag ihre Klage gegen die Verweigerung der Lizenz zurückgezogen. In wenigen Tagen soll nun der Spielplan veröffentlicht werden.

Die Deutsche Eishockey-Liga 2 geht auch in der neuen Saison mit der gewohnten Zahl von 14 Mannschaften an den Start. Das ist seit Montag klar. Bis zuletzt hatten die Bayreuth Tigers auf die Erteilung der Lizenz gehofft, die dem Klub aus Oberfranken vom Aufsichtsrat der Liga zunächst verweigert wurde. Der sah in den eingereichten Unterlagen die... Die Deutsche Eishockey-Liga 2 geht auch in der neuen Saison mit der gewohnten Zahl von 14 Mannschaften an den Start. Das ist seit Montag klar. Bis zuletzt hatten die Bayreuth Tigers auf die Erteilung der Lizenz gehofft, die dem Klub aus Oberfranken vom Aufsichtsrat der Liga zunächst verweigert wurde. Der sah in den eingereichten Unterlagen die...