Eispiraten trainieren vor Anhängern

Eishockey: Mannschaft zeigt sich erstmals auf Eis

Crimmitschau. Nach der Sommerpause öffnen sich die Tore des Kunsteisstadions im Sahnpark erstmals wieder für die Fans des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau. Am Freitagabend findet das erste öffentliche Training statt. Los geht es 19.30 Uhr. "Die Mannschaft von Headcoach Jussi Tuores wird für eine gute Stunde lockere Übungen absolvieren und sich so zum ersten Mal den Fans präsentieren", sagt Pressesprecher Aaron Frieß. Der Eintritt zum Training ist frei. An einem Teil der Versorgungsstände wird für Speisen und Getränke gesorgt.

Seit Montag steht das Eispiraten-Team wieder auf dem Eis. An den vergangenen Tagen wurde meistens rund zwei Stunden am Vormittag und etwa eine Stunde am Nachmittag trainiert. Nachdem es zunächst darum ging, sich wieder an Ausrüstung und Eisfläche zu gewöhnen, rücken nun bereits taktische Details in den Mittelpunkt der Einheiten. Zwei Torhüter, sechs Verteidiger und zwölf Stürmer gehören aktuell zum Eispiraten-Team. Die vierte Kontingentstelle ist bisher noch nicht besetzt. Damit wird auch nicht der komplette Kader, mit dem die Westsachsen in die Saison starten wollen, auf den Mannschaftsfotos auftauchen. Sie sollen am Freitag beim "Media Day" vor dem öffentlichen Training angefertigt werden. Am Dienstag ab 19 Uhr findet das erste Testspiel auswärts in Pilsen statt. (hof)