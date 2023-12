Ex-Spielerin freut sich auf ihre verschobene Rückkehr zum BSV Sachsen Zwickau

Im Dress des BSV Sachsen Zwickau sorgte Lena Hausherr mit ihren Toren mit dafür, dass die Mannschaft in die 1. Bundesliga aufstieg und in der Premierensaison den Klassenerhalt packte. Jetzt kehrt die 22-Jährige das erste Mal zurück in die Sporthalle Neuplanitz. Bild: Marko Unger