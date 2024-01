FSV Zwickau: Wer bei der Testspielpleite gegen den VfB Auerbach patzte, wer traf und wer fehlte

Nach dem Seitenwechsel straffte sich der Regionalligist und machte auf dem Kunstrasenplatz in Neuplanitz besonders über die linke Seite und den eingewechselten Theo Martens Druck. Die Freude über den Anschlusstreffer von Lucas Will (63.) währte aber nur fünf Minuten. Dann stellte Jonas Dittrich mit einem verwandelten Elfmeter nach einem unnötigen Foul von Benjamin Leneis an Tim Kaiser den alten Abstand wieder her (68.). Zwickau dominierte auch danach die zweite Halbzeit, blieb aber anfällig fürs schnelle Umkehrspiel der Gäste, die durch Cedric Graf nur den Pfosten trafen. Für den FSV sprang letztlich nur noch das 2:4 von Maximilian Somnitz (79.) und ein Lattentreffer von Theo Martens heraus.

Sportdirektor Robin Lenk von Fußball-Regionalligist FSV Zwickau legte am Mittwochabend den Finger direkt in die Wunde. "Wir haben uns das dritte und das vierte Tor durch individuelle Fehler selbst eingeschenkt", sagte er nach der 2:4 (0:3)-Niederlage im Testspiel gegen Oberligist VfB Auerbach . Und er erklärte auch, warum ihn das so ärgerte: "Das sind Fehler, die uns in der Hinrunde schon oftmals das Genick gebrochen haben. Ich hätte gedacht, wir sind da ein Stück weiter." Insofern sorgte vor allem die erste Halbzeit bei Fans und Verantwortlichen des FSV für Ernüchterung. "Wir waren hinten zu löchrig und zu fehlerbehaftet und haben nach vorn zu umständlich gespielt. Dadurch sind wir kaum zu Abschlüssen gekommen", bilanzierte Robin Lenk.

So war es nach dem Abpfiff kein Wunder, dass im Auerbacher Lager die bessere Stimmung herrschte. "Wir werden das Resultat sicher nicht überbewerten. Aber für den Moment kann man sich auf alle Fälle freuen, dass es die Mannschaft im ersten Testspiel nach der Winterpause gut gemacht hat", sagte VfB-Trainer Sven Köhler. Auf Zwickauer Seite ist die Hoffnung groß, dass die Mannschaft das 2:4 vom Mittwoch mit Blick auf das erste Punktspiel des Jahres am Sonntag in Luckenwalde als Schuss vor den Bug mitnimmt. "Man muss auf der einen Seite sagen, dass das Auftreten gegen Auerbach in keinster Weise die Trainingsleistung der letzten Wochen widerspiegelt. Aber es ist auch ein deutlicher Fingerzeig, dass es mit 95 oder 90 Prozent nicht reichen wird", sagte Robin Lenk.

Probespieler: Noch zwei Tage dabei, aber noch keine Aussage

Zwickau war gegen Auerbach ohne seinen Top-Torjäger Marc-Philipp Zimmermann (Dienst bei der Polizei) sowie ohne Yannic Voigt, Lucas Albrecht (beide angeschlagen), Sonny Ziemer und Yannick Linnemann (beide verletzt) angetreten. Dafür kam Probespieler Michal Mikolajczak zum Einsatz, der allerdings keine großen Akzente setzen konnte. Der 23-Jährige wird laut Robin Lenk noch bis Freitag in Zwickau mittrainieren. Darüber hinaus ließ sich der Sportdirektor in dieser Personalie nicht in die Karten schauen, sondern verwies vielmehr darauf, dass die Transferperiode erst Mitte nächster Woche endet.

An der Seitenlinie stand beim FSV am Mittwochabend Co-Trainer Daniel Rupf. Pressesprecher Daniel Sacher begründete das mit einer leichten Erkältung von Cheftrainer Rico Schmitt. Dagegen vermeldete tag24, dass sich Schmitt parallel das Spiel des nächsten Gegners FSV Luckenwalde gegen Energie Cottbus (1:1) anschaute. Während es für Zwickau also am Sonntag, 13 Uhr im Werner-Seelenbinder-Stadion von Luckenwalde wieder um Regionalliga-Punkte geht, hat Auerbach bis zu seinem ersten Oberliga-Punktspiel des Jahres in Halberstadt eine Woche länger Zeit. Der VfB testet an diesem Samstag, 14 Uhr noch einmal daheim gegen die Sachsenliga-Kicker des FC Lößnitz.