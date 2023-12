Gersdorfer begeistern in voller Halle

Beim 13. Weihnachts-Schauturnen zeigten die Aktiven von Blau-Weiß ihr Können. Die Nachwuchsabteilung hat großenZulauf - von der auchdie Männermannschaftprofitiert.

Die Abteilung Turnen von Blau-Weiß Gersdorf hat am Samstag wieder Besuchermassen begeistert, denn beim 13. Weihnachts-Schauturnen wurden sämtliche Platzkapazitäten in der Turnhalle Benedixstraße ausgereizt. Bereits am Mittwoch zuvor hatten hier die Vorschulgruppen vor rund 200 Besuchern ihr Können gezeigt. "Für eine gemeinsame...