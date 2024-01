Großer Andrang beim VfB Eckersbach

Volles Haus herrscht am Wochenende beim zweiten Teil des traditionellen Wintercups im Hallenfußball des VfB Eckersbach. Die Turniere der D- und C-Junioren am Samstag sowie der E- und A-Junioren am Sonntag sind ausgebucht. Gespielt wird im Sportforum Sojus an beiden Tagen jeweils zwischen 9 und 13 sowie 14 und 18 Uhr. Bereits das...