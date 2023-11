HC-Frauen ziehen in nächste Runde ein

Die Frauenmannschaft des HC Glauchau/Meerane hat sich in der 2. Runde des Handball-Sachsenpokals mit 24:22 (11:14) gegen den HSV Weinböhla durchgesetzt. Dabei legten die Westsächsinnen zunächst einen klassischen Fehlstart aufs Parkett. Nach sechs Minuten führten die Gäste in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane mit 5:1....