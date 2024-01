Heimspiel wird zum doppelten Rückschlag

Die Basketballer der GGZ Baskets mussten gegenJena III ihre dritte Niederlage in Serie in der 2. Regionalliga hinnehmen. Aber nicht nur das Endergebnis war für die Westsachsen schmerzlich.

Den Negativlauf von nunmehr drei Niederlagen in Serie in der 2. Regionalliga zu stoppen, wird für die Basketballer der GGZ Baskets nach der 71:94-Heimpleite gegen Science City Jena III eine noch größere Hürde. Nach einem vor allem defensiv guten Start der Zwickauer gingen sie nach sechs Minuten mit 9:4 in Führung. Dann...