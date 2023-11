HSG-Handballerinnen sorgen für Überraschung im Landespokal

Das Team aus Langenhessen und Crimmitschau steht im Viertelfinale des Sachsenpokalwettbewerbs. Den Grundstein für den Erfolg über den Favorit aus Dresden legten die Gastgeberinnen früh.

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau stehen überraschend im Viertelfinale des Sachsenpokalwettbewerbs. Der ungeschlagene Spitzenreiter der Verbandsliga West setzte sich am Sonntag gegen den MSV Dresden 24:21 (14:10) durch und fügte den Gästen damit die erste Niederlage in dieser Saison bei. Dass das Achtelfinale in der...