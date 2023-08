Meeraner SV schlägt in Unterzahl eiskalt zu

In der Fußball-Landesklasse hat sich der MSV beim FC Stollberg nach einer 2:0-Führung fast noch selbst ein Bein gestellt. Eine Notbremse erwies sich am Ende aber als Rettung.

Er wohnt in Chemnitz. Nur deshalb musste sich MSV-Fußballer Philipp Schick am Sonntag nach dem Auswärtsspiel in der Landesklasse West beim FC Stollberg doch noch selbst um seine Heimfahrt kümmern. Würde er in Meerane wohnen, hätten seine Mannschaftskollegen ihn wohl auf Händen nach Hause getragen. Nachdem die Westsachsen ihre ersten Spiele...