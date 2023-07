Meeranes Trainer mit neuem Modus zufrieden

In der neuen Saison in der Mitteldeutschen Feldhockey-Oberliga ist noch kein Ball gerollt - und dennoch gibt es gegenüber dem Vorjahr schon eine Verbesserung. "Das ist in dieser Saison viel besser geregelt", sagt Mirko Götz, Trainer der Frauenmannschaft des SV Motor Meerane. Der Modus, bei dem die Mannschaften nach der Vorrunde...