Mit FSV Zwickau, Chemnitzer FC und VFC Plauen: Zwickauer Hallenmasters kehrt zurück

Die Stadthalle wird Anfang Januar 2024 wieder zur Fußballarena. Wer neben den drei westsächsischen Vereinen noch dabei ist und was das Turnier so besonders macht.

Das Zwickauer Hallenmasters wird sich nach dreijähriger Pause am 6. Januar 2024 mit seiner 19. Auflage zurückmelden. Das kündigt die Krauß Event GmbH als Turnierveranstalter in einer Pressemitteilung an. "Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern, Sponsoren und dem FSV Zwickau das ZEV-Hallenmasters im kommenden Jahr wieder durchführen zu...