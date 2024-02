Mit Motivation in die Sommersaison

Viel Motivation für die Vorbereitung auf die Sommersaison ziehen die Bogenschützen des SV Rot-Weiß Werdau aus ihrem Auftritt am Wochenende. Bei der Rückrunde der Landesliga in der Halle sicherte sich das Team am Sonntag in Döbeln Gesamtplatz 5. Die Werdauer, die mit etwas veränderter Aufstellung gegenüber der Vorrunde mit...