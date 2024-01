Werdauer sichert sich Bronzemedaille

Mit guten Ergebnissen sind die beiden Starter der SV Rot-Weiß Werdau am Wochenende von der Landesmeisterschaft der Bogenschützen zurückgekehrt. In der Klasse Recurve Jugend reichte es für Ferenc Kramer mit 400 Ringen zu einem guten dritten Platz. Bei den Herren in der Klasse Recurve bekam es Vereinskollege Sebastian Neubert beim...