Motocross-Knüller in Meerane wird ein voller Erfolg

Die Next Generation MX legte in ihrer Debüt-Saison am Samstag im Steinbruch Tettau ihre Halbzeit ein. Das dritte Rennen der Serie war für den veranstaltenden MC Meerane auf und neben der Strecke ein voller Erfolg.

Die Frage, ob sich Danilo Geidel und Jörg Bacher vom MC Meerane am Sonntagmorgen schon von den Strapazen des Vortages erholt hatten, konnten beide nur mit einem Schmunzeln auf dem Lipen und einem klarem Nein beantworten. Die Next Generation MX-Serie machte am Samstag für ihren dritten Lauf, welcher vom Moto-Cross Verein aus Meerane veranstaltet... Die Frage, ob sich Danilo Geidel und Jörg Bacher vom MC Meerane am Sonntagmorgen schon von den Strapazen des Vortages erholt hatten, konnten beide nur mit einem Schmunzeln auf dem Lipen und einem klarem Nein beantworten. Die Next Generation MX-Serie machte am Samstag für ihren dritten Lauf, welcher vom Moto-Cross Verein aus Meerane veranstaltet...