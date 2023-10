Mülsener Kapitän gibt den Dosenöffner

Fußball-Landesklasse: Blau-Gelb gewinnt nach 40-m-Tor auch das dritte Heimspiel

Die Fußballer des SV Blau-Gelb Mülsen sind am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse auch ersatzgeschwächt auf Erfolgskurs geblieben. Die Mannschaft kam am Sonntag gegen Concordia Schneeberg zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg und hat damit zu Hause in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben und insgesamt erst ein Spiel in der Liga...