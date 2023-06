Nachwuchs präsentiert sich

Im Rahmen der 10. Zwickiade werden in der Region am Wochenende Turniere ausgetragen. Am Sonntag findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane ab 9 Uhr ein Badminton-Wettbewerb für Jungen und Mädchen der Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 19 statt. Ebenfalls am Sonntag werden in der Glauchauer Sachsenlandhalle die...