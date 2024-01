Nachwuchs-Rennrodler aus Zwickau treten bei Youth Olympic Games in Südkorea an

Alle vier Jahre treffen sich die besten Nachwuchssportler aus aller Welt bei den Youth Olympic Games. Wenn die Spiele am Freitag in Südkorea beginnen, dann können zwei Rennrodler aus der Region auf viel Unterstützung aus der Heimat bauen.

Hannes Röder geht mit viel Gelassenheit in den bisherigen Höhepunkt seiner Leistungssportkarriere. Am Sonntag wird der Rennrodler aus Langenchursdorf bei den Youth Olympic Games in Südkorea am Start stehen. Alle vier Jahre vereinen diese die besten Nachwuchsathleten der Welt - analog der Olympischen Spiele - an einem Ort. Diesmal gehen die...