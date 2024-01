Youth Olympic Games: Ein Sturz zerstört alle Medaillenträume eines Rennrodlers

Alle vier Jahre treffen sich die besten Nachwuchsathleten der Welt bei den Olympischen Jugendspielen. Hannes Röder aus Langenchursdorf wollte da vorn mitmischen. Ein Moment ließ alle Hoffnungen platzen, aber nicht die Zuversicht des Westsachsen.

Dass Rennrodler Hannes Röder in der Nacht zu Sonntag irgendwas passiert sein musste, das war beim Blick auf die Ergebnisse der Youth Olympic Games (YOG) schnell klar. Nur auf Platz 16 wurde der 17-Jährige aus dem Callenberger Ortsteil Langenchursdorf nach den beiden entscheidenden Läufen in Südkorea geführt. In den Trainings der vergangenen...