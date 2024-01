Rennrodeln: Oberwiesenthaler stürzt und verpasst Medaille bei den Youth Olympic Games

Hannes Röder zählte in Südkorea zu den Favoriten auf Edelmetall im Eiskanal. Bis kurz vor Schluss das Schicksal zuschlug. Dennoch schaut er nach vorn.

Dass Rennrodler Hannes Röder in der Nacht zu Sonntag irgendwas passiert sein musste, das war beim Blick auf die Ergebnisse der Youth Olympic Games (YOG) schnell klar. Nur auf Platz 16 wurde der 17-jährige Sportler des WSC Erzgebirge Oberwiesenthal nach den beiden entscheidenden Läufen in Südkorea geführt. In den Trainings der vergangenen Tage...