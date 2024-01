Oberwiesenthaler Rodler-Trio geht Jugend-Olympia mit Gelassenheit an

Für zwei Aktive und einen Techniker vom Fichtelberg gibt es in Südkorea in wenigen Tagen viel Unterstützung aus der Heimat. Bereits am Wochenende geht es für sie um Tausendstelsekunden im Eiskanal.

Hannes Röder geht mit viel Gelassenheit in den bisherigen Höhepunkt seiner Leistungssportkarriere. Am Sonntag steht oder besser sitzt der Rennrodler aus Langenchursdorf bei den Youth Olympic Games in Südkorea am Start. Alle vier Jahre vereinen diese die besten Nachwuchsathleten der Welt – analog der Olympischen Spiele. Diesmal gehen die...