Oberlungwitzer gehen leer aus

In der Fußball-Landesklasse hat der OSV eine bittere 1:2-Heimniederlage gegen Schneeberg kassiert. Hingegen konnte der Meeraner SV in Limbach-Oberfrohna gerade noch einen Zähler retten.

In der Nachspielzeit kann viel passieren. Bei den Partien des Oberlungwitzer SV und Meeraner SV in der Fußball-Landesklasse war am Sonntag nach Ablauf der regulären Spielzeit noch einiges los - im negativen und positiven Sinn.