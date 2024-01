Rennserie gastiert im Landkreis Zwickau

Die im Vorjahr vom MC Culitzsch mit gegründete Next-Generation-Motocross-Meisterschaft (NGMX) wird in diesem Jahr zweimal im Landkreis Zwickau gastieren. Der MC Culitzsch bläst am 25./26. Mai auf seiner Strecke zur NGMX-Punktejagd. Bereits am 11. Mai steigt im Tettauer Steinbruch bei Meerane ebenfalls ein...