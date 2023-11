Sachsenpokal: Termin für Viertelfinal-Auslosung steht

Die Paarungen für die Runde der letzten Acht werden im Rahmen eines Regionalliga-Spiels in Zwickau gezogen. Vorher geht es am Mittwoch in Glauchau erst noch um den letzten freien Platz. Vom Pokalspiel des VfB Empor Glauchau gegen Dynamo Dresden berichtet "Freie Presse" am Mittwoch ab 11.30 Uhr im Liveticker.

Zwickau. Der Sächsische Fußball-Verband hat am Dienstagvormittag über den Termin für die Auslosung des Viertelfinales im Sachsenpokal der Männer informiert. Demnach werden die Paarungen am 9. Dezember in der Halbzeitpause des Regionalliga-Spiels zwischen dem FSV Zwickau und dem 1. FC Lok Leipzig (Anstoß 14 Uhr) gezogen. Als Spieltermin für die Runde der letzten Acht ist der 22./23. März 2024 vorgesehen. Der FSV Zwickau hatte sich am Sonntag mit einem hart erkämpften 2:0-Erfolg beim Oberligisten VfB Auerbach fürs Viertelfinale qualifiziert. Lok Leipzig zog mit einem 2:0 gegen den FC Eilenburg in die nächste Runde ein.

Während sich Drittligist FC Erzgebirge Aue im Achtelfinale am Freitagabend zu einem 1:0-Erfolg beim SSV Markranstädt (Sachsenliga) gequält hatte, gelang Oberliga-Spitzenreiter VFC Plauen am Tag darauf eine Überraschung. Die Vogtländer setzten sich vor fast 2300 Zuschauern nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 gegen die Regionalliga-Elf der BSG Chemie Leipzig durch. Komplettiert wird das Starterfeld im Viertelfinale von den Teams des SC Freital, des Bischofswerdaer FV (beide Oberliga) und des VfB Fortuna Chemnitz (Sachsenliga).

Die achte Partie und wohl spektakulärste Partie des Achtelfinales steht unterdessen noch aus. Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau erwartet am Mittwoch, 13 Uhr Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden und rechnet mit etwa 4000 Zuschauern. Die Partie war ursprünglich für Sonntag vorgesehen, ist dann aber aufgrund des Nachholspiels der Dresdener in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken auf den Buß- und Bettag verlegt worden.

