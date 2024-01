Schwere Aufgaben für Bezirksligisten

Nicht vom Tabellenstand täuschen lassen wollen sich die Bezirksliga-Handballer des HC Fraureuth im zweiten Spiel des Jahres. Am Samstag ab 15.30 Uhr tritt der Tabellendritte beim TSV Fortschritt Mittweida an, der aktuell sechs Punkte hinter den Westsachsen auf Rang 7 steht. Doch in eigener Halle sei Mittweida nicht zu...