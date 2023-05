SG-Athleten treten in Halle ans Netz

Vier Badminton-Talente der SG Meerane 02 messen sich am Wochenende mit der Konkurrenz aus einem anderen Bundesland. Am Samstag ab 9 Uhr finden in der Sporthalle KGS "Wilhelm von Humboldt" in Halle Badminton-Ranglisten-Turniere in den Altersklassen U 11 und U 19 des Landesverbandes Sachsen-Anhalt statt. Von der SG Meerane 02 werden...