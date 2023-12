SV Zwickau 04: Nur ein halber Heimspieltag für die Wasserballer

Die Zweitliga-Mannschaft peilt am Samstag einen Sieg im Sachsenderby an. Das für Sonntag geplante Spiel gegen Erfurt fällt dagegen aus.

Wer die Zweitliga-Wasserballer des SV Zwickau 04 an diesem Wochenende im Kampf um die nächsten Punkte unterstützen will, der muss am Samstag, 17 Uhr zum Spiel gegen den SC DHfK Leipzig in die Glück-Auf-Schwimmhalle kommen. Denn das für Sonntagvormittag an gleicher Stelle geplante Duell mit dem Erfurter SSC ist kurzfristig abgesagt worden....