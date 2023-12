UV Zwigge gewinnt das härteste Spiel der Saison

Floorball-Verbandsliga:Platz 2 nach der Hinrunde sorgt für Optimismus

Die Halbserie in der Verbandsliga hätte kaum besser enden können für die Floorballer des UV Zwigge. Am Sonntag feierten sie in der letzten Partie der Hinrunde beim 7:5-Auswärtserfolg beim UHC Elster ihren sechsten Saisonsieg im siebenten Spiel. Damit rangieren die Westsachsen mit 18 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und sind...