VfB Empor Glauchau: Die Lage nach dem Rückzug des Großenhainer FV

Der Tabellenführer der Fußball-Landesliga will in der kommenden Saison eine Klasse tiefer in der Landesklasse antreten. In dieser Spielzeit können die Glauchauer davon aber nicht mehr profitieren.

Die Nachricht traf selbst den Staffelleiter der Fußball-Landesliga völlig unvorbereitet. Der Großenhainer FV, Tabellenführer aus Sachsens höchster Spielklasse, will sich aus dieser zurückziehen und künftig nur noch in der Landesklasse antreten. "Das habe ich in der Zeitung gelesen. Etwas Offizielles wurde bei uns noch nicht eingereicht", sagte...