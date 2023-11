VfB Empor Glauchau nimmt vor dem Landespokalspiel gegen Dynamo Dresden Spitzenplatz ins Visier

Die Glauchauer haben in der Fußball-Landesliga 2:1 in Radebeul gewonnen. Mit Blick auf den anstehenden Pokalkracher werden am Montag weitere Details besprochen.

Spitzenmannschaften gewinnen auch mal Partien, in denen es nicht so rund läuft. Beispiel VfB Empor: Die Glauchauer Landesliga-Kicker siegten am Samstagnachmittag mit 2:1 (1:1) beim Radebeuler BC, obwohl der westsächsische Fußballmotor lange Zeit stotterte. Schwamm drüber. Mit dem dritten Sieg in Folge nimmt das Team von Cheftrainer Steve... Spitzenmannschaften gewinnen auch mal Partien, in denen es nicht so rund läuft. Beispiel VfB Empor: Die Glauchauer Landesliga-Kicker siegten am Samstagnachmittag mit 2:1 (1:1) beim Radebeuler BC, obwohl der westsächsische Fußballmotor lange Zeit stotterte. Schwamm drüber. Mit dem dritten Sieg in Folge nimmt das Team von Cheftrainer Steve...