VfB Empor Glauchau: Was der neue Vorstand zuerst anpacken muss

Beim Fußball-Landesligisten sind mehrere Positionen im Führungsgremium neu besetzt worden. Für den frischgebackenen Vorsitzenden bringt die Wahl aber auch einen emotionalen Abschied mit sich.

Neue Besen kehren gut. Dass an diesem Sprichwort etwas dran ist, will der am Freitag auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählte Vorstand des VfB Empor Glauchau in den nächsten Monaten (und Jahren) unter Beweis stellen. Der Start war schon mal verheißungsvoll, denn der Vertrauensvorschuss der 59 anwesenden und zugleich...