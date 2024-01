VfB Empor packt die Schneeschaufeln aus: Testspiel des FSV Zwickau in Glauchau findet statt

Grünes Licht bei der Platzbegehung: Fußballregionalligist FSV Zwickau tritt heute ab 18 Uhr beim Sachsenliga-Spitzenreiter VfB Empor Glauchau an.

Glauchau.

Spielen sie oder spielen sie nicht? Eine weiße Schneedecke auf dem Sportplatz an der Meeraner Straße in Glauchau hatte diese Frage bei Fans des VfB Empor und des FSV Zwickau am Dienstagvormittagkurz aufgeworfen. Auch die Vereine wollten auf Nummer sicher gehen und setzten eine Platzbegehung an. Die Entscheidung: Daumen hoch und grünes Licht für das Testspiel. Der Platz werde bis zum Anpfiff um 18 Uhr noch beräumt, so VfB-Empor-Vorstandsmitglied Patrick Jahn.